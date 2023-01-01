Микрофон 7Ryms MinBo M2, двухсторонний кардиоидный, с выходом 3.5 мм TRS
Код товара : УТ-00067067
Артикул : MinBo M2
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Двухсторонний мини-микрофон 7RYMS MinBo M2 для цифровой зеркальной камеры/смартфона видеозаписи воспроизведения (3,5 мм TRS). Очень компактный направленный микрофон для подключения к гарнитурному разъему смартфона или планшета.Прочный корпус легко помещается в кармане. Кардиоидная направленность означает, что микрофон отдает предпочтение звукам из передней полусферы, приглушая звуки сзади и с боков. Не требует дополнительного питания: просто подключите его к камере, и он готов к работе.
Основные характеристики:
- Передняя и задняя двухсторонняя микрофонная направленная конструкция
- Профессиональная Кардиоидная конденсаторная капсула
- Без привода питания, удобный для использования
- Специальное ударное крепление, отличная амортизация
- Полностью из металла, супер экранировани
- Частота 60 Гц - 20 кГц.
- Сигнал/шум >75 дБ.
- Максимальный уровень звукового давления >105 дБ.
- Чувствительность -33 дБ ± 2 дБ.
- Рабочее напряжение 1 В - 10 В постоянного тока.
- Выходной интерфейс 3,5 мм.
- Размер 9,9 х 2,2 см, вес 45 г.