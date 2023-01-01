Двухсторонний мини-микрофон 7RYMS MinBo M2 для цифровой зеркальной камеры/смартфона видеозаписи воспроизведения (3,5 мм TRS). Очень компактный направленный микрофон для подключения к гарнитурному разъему смартфона или планшета.Прочный корпус легко помещается в кармане. Кардиоидная направленность означает, что микрофон отдает предпочтение звукам из передней полусферы, приглушая звуки сзади и с боков. Не требует дополнительного питания: просто подключите его к камере, и он готов к работе.