Кардиоидный рисунок, улавливающий точный диапазон звука; Нет привода, прост в эксплуатации и удобен в использовании. Поддерживает цифровой / аналоговый переключатель режимов двойного выхода, универсальный для камеры и смартфона, имеет широкий спектр приложений. Бесступенчатая регулировка усиления с предусилителем в цифровом режиме; и громкость можно свободно регулировать в соответствии с вашими потребностями при съемке. Поддержка монитора в реальном времени в цифровом режиме, рабочее состояние микрофона можно контролировать в реальном времени. Профессиональное противоударное крепление может эффективно снизить шум, вызванный вибрацией оборудования, и обеспечить более чистое качество звука. Полностью металлический материал, суперэкранирование, сильная защита от помех, стабильная и долговечная.