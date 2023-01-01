Микрофон 7Ryms MinBo M1 (уцененный)
Код товара : УТ-00070276
Артикул : MinBo M1 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
5 190 ₽
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Описание
Кардиоидный рисунок, улавливающий точный диапазон звука; Нет привода, прост в эксплуатации и удобен в использовании. Поддерживает цифровой / аналоговый переключатель режимов двойного выхода, универсальный для камеры и смартфона, имеет широкий спектр приложений. Бесступенчатая регулировка усиления с предусилителем в цифровом режиме; и громкость можно свободно регулировать в соответствии с вашими потребностями при съемке. Поддержка монитора в реальном времени в цифровом режиме, рабочее состояние микрофона можно контролировать в реальном времени. Профессиональное противоударное крепление может эффективно снизить шум, вызванный вибрацией оборудования, и обеспечить более чистое качество звука. Полностью металлический материал, суперэкранирование, сильная защита от помех, стабильная и долговечная.
Характеристики:
- Полярная диаграмма: кардиоидная диаграмма
- Частотный диапазон: 60 Гц ~ 20 кГц
- S / N:> 60 дБ
- Максимальный уровень звукового давления:> 100 дБ
- Аналоговая чувствительность приема: -35 ± 2 дБ
- Цифровой: -15 дБ ~ -35 дБ ± 2 дБ
- Рабочее напряжение: 4,75 В ~ 5,25 В
- Выходной интерфейс: 3,5 мм TRS и интерфейс USB-C
- Рабочая температура: 0 ℃ ~ 50 ℃
- Температура хранения: -20 ℃ ~ 60 ℃
- Размер элемента: 4,2 * 2,2 см / 1,7 * 0,9 дюйма
- Вес изделия: 35 г / 1,2 унции
Примечание:
- Цифровой режим: доступен для смартфона USB-C, ноутбука USB-C, компьютера USB-A, смартфона с интерфейсом Light-ning.
- Аналоговый режим: доступен для смартфона, камеры, компьютера с аудиоинтерфейсом 3,5 мм.
- При работе с устройствами с интерфейсом USB-A и Light-ning в цифровом режиме необходимо самостоятельно приобрести соответствующий кабель аудиовыхода или кабель аудиоадаптера.
- Некоторые смартфоны с интерфейсом USB-C несовместимы в цифровом режиме, например ViVO и OPPO.
- При работе в цифровом режиме порт аудиовыхода TRS 3,5 мм интеллектуально идентифицируется как порт мониторинга, ручка регулировки усиления и индикатор цифрового режима доступны только в цифровом формате.
- режим.