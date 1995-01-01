Беспроводная система 7Ryms iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075497 Артикул : iRay DW20(B) Black (у)

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7Ryms iRay DW20 - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом USB-C. Совместим с различными прикладными программами, такими как FiLMiC, Movie Pro, Zoom. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д. Задать вопрос Причина уценки: Витринный образец 23% 11 490 ₽ 8 799 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание 7Ryms iRay DW20 - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом USB-C. Совместим с различными прикладными программами, такими как FiLMiC, Movie Pro, Zoom. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д. система подавления внешнего шума;

запись в формате 24 бит / 48 кГц;

вход для внешнего микрофона;

12 уровней усиления звука;

яркий IPS дисплей;

поддержка цифрового и аналогового выхода;

возможность установки на башмак камеры;

переключение стерео/моно. Комплектация. беспроводной микрофон

беспроводной приемник

кабель USB с тремя разъемами

аудиокабель 3.5 мм - 2 шт

ветрозащита - 2 шт

чехол для хранения

документация.

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