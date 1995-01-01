Беспроводная система 7Ryms iRay DW20 (B) Black, 2,4 ГГц, 1TX+1RX (уцененный)
Код товара : УТ-00075497
Артикул : iRay DW20(B) Black (у)
Причина уценки:
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23%
11 490 ₽
8 799 ₽
Гарантия 14 дней.
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Описание
7Ryms iRay DW20 - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом USB-C. Совместим с различными прикладными программами, такими как FiLMiC, Movie Pro, Zoom. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д.
- система подавления внешнего шума;
- запись в формате 24 бит / 48 кГц;
- вход для внешнего микрофона;
- 12 уровней усиления звука;
- яркий IPS дисплей;
- поддержка цифрового и аналогового выхода;
- возможность установки на башмак камеры;
- переключение стерео/моно.
Комплектация.
- беспроводной микрофон
- беспроводной приемник
- кабель USB с тремя разъемами
- аудиокабель 3.5 мм - 2 шт
- ветрозащита - 2 шт
- чехол для хранения
- документация.
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