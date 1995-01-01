Беспроводная система 7Ryms iRay DW20 Pro, 2,4 ГГц с кейсом для зарядки (уцененный)
Код товара : УТ-00075693
Артикул : iRay DW20 PRO (у)
Причина уценки:
Витринный образец
16 990 ₽
Гарантия 14 дней.
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Описание
7Ryms iRay DW20 - это беспроводной нагрудный микрофон, который предназначен для телефона или компьютера с интерфейсом USB-C. Рекомендуется для записи видео на открытом воздухе, создания видео, онлайн-чата с несколькими людьми, интервью, прямой трансляции и т.д.
Микрофон имеет функцию монитора, отслеживающую качество записи в режиме реального времени, функцию отключение звука одной клавишей для приостановки записи при нежелательном звуке. Встроенный IPS-дисплей для проверки уровня мощности микрофона при записи звука. 12-уровневая регулировка громкости позволяет изменять громкость, чтоб ы получить чистый и реальный звук.
Особенности:
- система подавления внешнего шума;
- запись в формате 24 бит / 48 кГц;
- вход для внешнего микрофона;
- 12 уровней усиления звука;
- яркий IPS дисплей;
- поддержка цифрового и аналогового выхода;
- возможность установки на башмак камеры;
- переключение стерео/моно.