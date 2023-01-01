Описание

Нейтрально-серый затемняющий светофильтр с переменной плотностью. Позволяет снижать светопропускаемость в диапазоне от 1.5 до 8 ступеней экспозиции. Фильтр имеет широкий спектр применений. Это может быть фотосъемка с длинной выдержкой для сглаживания движения в кадре (наиболее часто применяется для съемки воды: ручьев, водопадов, фонтанов, побережья). Фильтр также позволяет шире открывать диафрагму объектива в солнечный день, чтобы добиться малой глубины резкости, не прибегая при этом к сверхкоротким выдержкам. В этом плане он наиболее востребован у видеографов: для сохранения плавности движений, чтобы избежать стробирования, обычно используется 180° угол затвора, то есть выдержка должна составлять 1/х, где х - это частота кадров в секунду. Иными словами, 1/60 с для 25-30 кадров/с или 1/125 с для 50-60 кадров/с.

Фильтр 7artisans VND 1.5-8 обладает 18-слойным просветляющим покрытием, которое необходимо для защиты от бликов при съемке с контровым светом. Верхние слои этого покрытия с обеих сторон выполнены из плотного материала, который защищает от царапин, а также отталкивает воду, не притягивает пыль (антистатичен) и легко очищается от жировых загрязнений. Оправа фильтра вращается для регулировки степени затемнения. Она выполнена из алюминиевого сплава 6061. Толщина оправы составляет всего 3.2 мм, поэтому светофильтр не усиливает виньетирование объектива и может использоваться с широкоугольной оптикой. Стекло минеральное, производства Schott AG, марка B270 (импортируется из Германии).

Обратите внимание, что светофильтры переменной плоскости желательно не использовать на максимальных 2 ступенях затемнения: в этом случае проявляется такой артефакт как крестообразное затемнение, также может сильно искажаться цветопередача. Наиболее заметно это проявляется на широкоугольных объективах (от 28 мм и менее). Рекомендуется не закрывать фильтр далее 6 ступеней.