Адаптер 7artisans EF-EOS M позволяет использовать объективы Canon EF-S и EF с беззеркальными камерами семейства EOS M. Поддерживает автофокусировку (в том числе функцию фокусировки по глазам), автоэкспозицию, оптическую стабилизацию в объективе (при наличии), передачу информации о дистанции при съемке со вспышкой, передачу данных EXIF (фокусное расстояние, выбранное значение диафрагмы). Корпус адаптера выполнен из алюминия, байонетные соединения – из никелированной латуни, контакты позолочены. Штативная лапка с гнездом 1/4"-20 позволяет снизить нагрузку на байонет камеры и улучшить баланс при использовании тяжелых длиннофокусных объективов. При использовании небольших объективов ее можно снять.