Автофокусный объектив для полнокадровых беззеркальных камер. По оптической схеме объектив достаточно сильно напоминает вышедший несколько лет назад Viltrox AF 85mm f/1.8, но отличия есть. Всего используется 10 элементов в 7 группах, из них 2 низкодисперсионных (ED) и два с высоким коэффициентом рефракции (HR). Асферические линзы не используются (вероятно, из опасений, что они могут испортить характер боке). Объектив действительно обладает очень приятным, мягким боке (размытием фона), без контуризации и резких деталей на заднем плане – то что нужно для портретного объектива.

Судя по графику MTF, резкость изображения отличная даже на полностью открытой диафрагме, и данные независимых обозревателей это подтверждают. Он даже немного резче аналога от Viltrox (хотя то дороже). Виньетирование находится на невысоком уровне (порядка 1.5-2 ступеней на открытой диафрагме), однако при наличии на фоне круглых бликов от источников света, по краям кадра они принимают обрезанную форму («кошачьи глазки»). Это исправляется (вместе с виньетированием) при закрытии диафрагмы на 1-2 ступени. Имеется небольшая, чуть заметная подушкообразная дисторсия, хроматические аберрации практически не беспокоят.

Единственным недостатком этого объектива можно назвать достаточно медленный мотор автофокуса (примерно такой же у большинства объективов в бюджетной категории). Автофокус работает тихо и плавно, но из-за малой глубины резкости 85/1.8 точные попадания гарантируются только в покадровом режиме, при серийной съемке активного движения возможен высокий процент брака – для подобных сюжетов необходимы куда более дорогие, профессиональные объективы с современными линейными (LM или XLA) моторами.

Объектив выполнен в достаточно компактном и легком корпусе. Из элементов управления присутствует кольцо ручной фокусировки (непрямая связь, фокусировка через электромотор), кольцо диафрагмы (вращается с отсечками по 1/3 ступени), переключатель AF / MF и кнопка Fn, функцию которой можно задать через меню камеры. 11-лепестковая диафрагма обеспечивает приятную, скругленную форму отверстия, что положительно сказывается на боке. Для защиты от бликов и ореолов в комплекте идет пластиковая байонетная бленда. С тыльной стороны корпуса, прямо на креплении к камере, располагается гнездо USB-C, через которое пользователи могут обновлять программное обеспечение по мере выхода новых версий. Защита от пыли и влаги у данного объектива отсутствует.

В целом 7artisans AF 85mm f/1.8 предоставляет отличное качество изображения за свою цену. Этот недорогой объектив позволит вам с высоким качеством снимать портреты, предметы и другие художественные сюжеты, творчески управляя глубиной резкости. Основным ограничивающим фактором является скорость автофокуса, поэтому его сложно рекомендовать для репортажа и других аналогичных сюжетов, требующих быстрой реакции.

Характеристики