Объектив 7Artisans AF 50mm f/1.8 Nikon Z (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096630 Артикул: б/у-Крд 2026-08-25/2 Код товара: УТ-00096630 Артикул: б/у-Крд 2026-08-25/2 Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара:161630 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 240728

Комплектация: обьектив, обе крышки , коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Nikon Z Тип б/у товара Объективы Описание Код товара:161630 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 240728

Комплектация: обьектив, обе крышки , коробка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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