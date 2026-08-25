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Объектив 7Artisans AF 50mm f/1.8 Nikon Z (состояние 5) (б/у)

  • AF 50mm f/1.8 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 50mm f/1.8 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 50mm f/1.8 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 50mm f/1.8 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 50mm f/1.8 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 50mm f/1.8 Nikon Z (состояние 5)
  • AF 50mm f/1.8 Nikon Z (состояние 5)
Код товара:УТ-00096630
Артикул:б/у-Крд 2026-08-25/2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара:161630

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
S/n: 240728
Комплектация: обьектив, обе крышки , коробка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.