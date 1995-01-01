Светосильный автофокусный объектив, подходящий как для APS-C, так и для полнокадровых камер. 7Artisans AF 50mm f/1.8 обладает достаточно сложной оптической схемой: 11 элементов в 9 группах, из них 2 асферических, 1 низкодисперсионный (ED) и 2 с повышенной рефракцией (HR). Как можно видеть из графиков MTF, объектив демонстрирует хороший, высокий уровень резкости и контраста от края до края кадра. Максимальная резкость обеспечивается при закрытии диафрагмы на 1-2 ступени. Даже при отключенных внутрикамерных коррекциях линейная дисторсия и виньетирование находятся на достаточно низких уровнях. При съемке на полностью открытой диафрагме объектив страдает от сильных хроматических аберраций пурпурного и зеленого цвета, однако при диафрагмировании они быстро исчезают. Качество боке (размытия заднего плана) – очень приятное, особенно для бюджетного объектива. Из-за эффекта «кошачьих глазок» при наличии большого количества точечных источников света (например, гирлянды или отражения солнца от листвы деревьев) можно получить эффект закрученного боке (на открытой диафрагме).

Фокусировка осуществляется с помощью шагового STM мотора, поддерживаются такие функции как автофокус по глазам и распознавание объектов. Автофокус работает точно, но его скорость по современным меркам оставляет желать лучшего: при съемке бегущих детей или домашних животных могут быть проблемы, однако со спокойными сюжетами объектив справляется отлично.

Кольцо диафрагмы будет интересно для видеографов – оно работает бесступенчато, плавно, что позволяет, примеру, плавно затемнять кадр (fade) и управлять глубиной резкости. Для фотографии его лучше поставить в положение А для управления через камеру. Большое количество лепестков (11) позволяет диафрагме сохранять скругленную форму на практически всех значениях, при закрытой до f/11-f/16 диафрагме также можно получить красивые, четкие звездочки от источников света.

В целом, этот доступный объектив обеспечивает весьма высокое качество изображения, придраться можно только к сильной хроматике (на открытой диафрагме). 7Artisans AF 50mm f/1.8 можно смело рекомендовать для начинающих фотографов и видеографов, желающих попробовать светосильную оптику после штатного зума, шедшего в комплекте с камерой.

Характеристики