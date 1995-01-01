7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite – очень компактный автофокусный объектив для беззеркальных камер формата APS-C. В серию Lite на момент выпуска (январь 2026 г) входит 3 объектива: 25 мм, 35 мм и 50 мм, все со светосилой F1.8, все практически одного размера и веса, все очень доступны по цене. Благодаря шаговому STM приводу фокусировка работает плавно, тихо и достаточно быстро (производительность может различаться в зависимости от модели камеры и условий съемки). По фокусному расстоянию (эквивалент 50 мм на полном кадре) объектив отлично подходит для широкого спектра сюжетов, включая портрет, уличную съемку, съемку в путешествиях и так далее. Высокая светосила пригодится при съемке с недостаточным освещением, а также позволит сильно размыть фон, сделав акцент на главном объекте фотографии.

Объектив использует классическую симметричную схему с 7 элементами в 6 группах. Из аберраций можно отметить виньетирование и хроматику (каемки из ложных цветов), которые заметны при съемке с открытой диафрагмой, но постепенно сходят на нет при ее закрытии до f/4 - f/5.6. Как можно видеть на MTF графиках, при f/1.8 объектив выдает достаточно мягкую картинку, что в целом неплохо для портретов. Поскольку фокусировка осуществляется всем линзоблоком, без плавающих групп, при съемке с минимальной дистанции (0.35 м) резкость снижается, а аберрации усиливаются – все как у классических объективов. С закрытием диафрагмы резкость повышается. Боке (размытие фона) очень приятное, мягкое, без резких деталей или контуризации, без нервозности.

7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite выполнен в очень компактном и легком металлическом корпусе, он прекрасно сочетается с небольшими камерами, такими как, например, Sony ZV-E10 или ZV-E10 II. Резиновое уплотнение в области крепления к камере отсутствует. USB-C порт дает пользователям возможность самостоятельно обновлять прошивку объектива по мере выхода новых версий.

К основным преимуществами данной модели можно отнести компактность и доступную цену, а также то, что все 3 объектива (25, 35 и 50 мм) совпадают по размерам, что особенно приятно в ситуациях, когда вы используете внешние стабилизаторы (подвесы): можно менять объективы с минимальной калибровкой баланса, а то и вовсе без нее.

Характеристики