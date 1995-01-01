Объектив 7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite для Fujifilm X-Mount
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Описание
7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite – очень компактный автофокусный объектив для беззеркальных камер формата APS-C. В серию Lite на момент выпуска (январь 2026 г) входит 3 объектива: 25 мм, 35 мм и 50 мм, все со светосилой F1.8, все практически одного размера и веса, все очень доступны по цене. Благодаря шаговому STM приводу фокусировка работает плавно, тихо и достаточно быстро (производительность может различаться в зависимости от модели камеры и условий съемки). По фокусному расстоянию (эквивалент 50 мм на полном кадре) объектив отлично подходит для широкого спектра сюжетов, включая портрет, уличную съемку, съемку в путешествиях и так далее. Высокая светосила пригодится при съемке с недостаточным освещением, а также позволит сильно размыть фон, сделав акцент на главном объекте фотографии.
Объектив использует классическую симметричную схему с 7 элементами в 6 группах. Из аберраций можно отметить виньетирование и хроматику (каемки из ложных цветов), которые заметны при съемке с открытой диафрагмой, но постепенно сходят на нет при ее закрытии до f/4 - f/5.6. Как можно видеть на MTF графиках, при f/1.8 объектив выдает достаточно мягкую картинку, что в целом неплохо для портретов. Поскольку фокусировка осуществляется всем линзоблоком, без плавающих групп, при съемке с минимальной дистанции (0.35 м) резкость снижается, а аберрации усиливаются – все как у классических объективов. С закрытием диафрагмы резкость повышается. Боке (размытие фона) очень приятное, мягкое, без резких деталей или контуризации, без нервозности.
7Artisans AF 35mm f/1.8 Lite выполнен в очень компактном и легком металлическом корпусе, он прекрасно сочетается с небольшими камерами, такими как Fujifilm X-E или X-T серии. Резиновое уплотнение в области крепления к камере отсутствует. USB-C порт дает пользователям возможность самостоятельно обновлять прошивку объектива по мере выхода новых версий.
К основным преимуществами данной модели можно отнести компактность и доступную цену, а также то, что все 3 объектива (25, 35 и 50 мм) совпадают по размерам, что особенно приятно в ситуациях, когда вы используете внешние стабилизаторы (подвесы): можно менять объективы с минимальной калибровкой баланса, а то и вовсе без нее.
Характеристики
- Байонет: Fujifilm X
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Относительное отверстие: 1:1.8
- Минимальная диафрагма: 1:16
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.35 м
- Угол поля зрения: 44°
- Конструкция объектива: 7 элементов в 6 группах, из них 5 с высокой рефракцией
- Диаметр светофильтра: 58 мм
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Вес: 180 г
- Размеры: 67 х 51 мм
- Дата анонса: январь 2026 г
- Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда
- Страна производства: Китай