Описание

Полностью мануальный фишай-объектив с ультра-широким углом обзора, созданный для беззеркальных камер формата APS-C и Micro 4/3. Данный «рыбий глаз» является линейным, то есть изображение покрывает всю площадь матрицы. II версия отличается новой оптической схемой: как можно видеть из графика MTF, теперь резкость не падает от центра к краям изображения. Кроме того, добавлены 2 элемента из низкодисперсионного стекла Hoya ED, которые позволяют исправить хроматические аберрации (цветную кайму на объектах).

Код товара: 138362

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : минимальные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.