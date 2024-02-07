Объектив 7artisans 7.5mm f/2.8 II FishEye Fujifilm X (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073362
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-07
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
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Описание
Полностью мануальный фишай-объектив с ультра-широким углом обзора, созданный для беззеркальных камер формата APS-C и Micro 4/3. Данный «рыбий глаз» является линейным, то есть изображение покрывает всю площадь матрицы. II версия отличается новой оптической схемой: как можно видеть из графика MTF, теперь резкость не падает от центра к краям изображения. Кроме того, добавлены 2 элемента из низкодисперсионного стекла Hoya ED, которые позволяют исправить хроматические аберрации (цветную кайму на объектах).
Код товара: 138362
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : минимальные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.