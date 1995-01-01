7Artisans 75mm f/1.4 – светосильный «портретный» объектив, выпускающийся для полнокадровых беззеркальных камер разных производителей. Объектив достаточно доступен для фотолюбителей, он позволяет получить изображение с красиво размытым фоном и немного сжатой перспективой. Хорошо подходит для портретов, уличной съемки (стрит), пейзажей и других сюжетов.

Оптическую схему можно назвать винтажной: 6 элементов в 6 группах, поэтому и характер изображения соответствует классической оптике. С открытой диафрагмой изображение получается мягким – легкий софт-эффект или «эффект сновидения» (dreamy). Заметны хроматические аберрации и виньетирование. Закрывая диафрагму до f/2.8, f/4 и далее, вы получаете все более резкое и контрастное изображения. Поскольку фокусировка осуществляется всем блоком линз (передняя часть корпуса выезжает вперед), сильно заметно «дыхание» фокуса, а съемка с минимальной дистанции (0.88 м) повышает общий уровень аберраций.

Объектив полностью мануальный: он не имеет встроенного чипа, не распознается камерой, информация о нем не записывается в EXIF. Фокусировка и управление диафрагмой осуществляются вручную. Корпус полностью металлический, как и передняя крышка, которая закручивается по резьбе (в стиле ретро). Кольцо диафрагмы вращается с отсечками, а кольцо фокуса имеет достаточно длинный ход, что упрощает наведение. Диафрагма, состоящая из 13 лепестков, позволяет сохранить форму отверстия близкой к кругу, это положительно влияет на характер боке.

7Artisans 75mm f/1.4 можно рекомендовать тем, кто хочет получить «изображение с характером», а не «клинически чистую» картинку. Это интересный и доступный объектив для художественной фотографии и творческих экспериментов.

Вторая версия объектива (V2, 2026 г) отличается разноцветной маркировкой и защитным фильтром, который установлен в хвостовике (предотвращает попадание пыли внутрь корпуса).

Характеристики