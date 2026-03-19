Объектив 7Artisans 60mm f/2.8 II Macro Nikon Z (состояние 5) (б/у)
Код товара:УТ-00092366
Артикул:б/у-РнД 2026-03-19/1
Товар не найден
Характеристики
Объектив, системаNikon Z
Тип б/у товараОбъективы
МакрообъективДа
Описание
Код товара: 157366
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Без дефектов и видимых следов эксплуатации.
Пробег:
S/n: 50168
Комплектация: обьектив, передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.
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