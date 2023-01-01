Описание

7artisans 50mm f/1.05 – объектив для беззеркальных полнокадровых камер. На первый взгляд напоминает самый первый объектив 7artisans – M50 f/1.1 (под Leica M), но прогресс заметен невооруженным глазом: новый объектив стал намного резче прямо на открытой диафрагме, и теперь значением f/1.05 действительно можно пользоваться, без оговорок. Хорошая резкость держится на большей площади кадра, и только самые края изображения «проваливаются» из-за кривизны поля. При закрытии диафрагмы на 1-2 ступени это исправляется, идеальная резкость (если она нужна), как обычно, находится в диапазоне от f/4 до f/8. Благодаря 2 сверхнизкодисперсионным элементам уровень хроматических аберраций достаточно низкий, хотя они и не устранены полностью. Также заметна небольшая бочкообразная дисторсия (менее 2%).

Стоит иметь в виду, что при съемке на минимальной дистанции или близкой к ней (т.е. на расстоянии меньше 1 метра) объектив будет менее резок, чем при съемке на средней дистанции или при фокусировке на бесконечность – в оптической схеме отсутствуют плавающие элементы, фокусировка осуществляется всем блоком линз одновременно.

Наибольшую ценность портретному объективу придает, конечно, рисунок – характер размытия, мягкость в разделении переднего и заднего плана от объекта съемки имеют очень большое значение, и с этим у 7artisans 50mm f/1.05 все отлично, как можно убедиться на примерах снимков. Размытие мягкое, без резких контуров или «луковой» структуры бликов. Сами блики приятно округлые благодаря 13-лепестковой диафрагме. Объектив обладает просто фантастическим для своей ценовой категории рисунком, как настоящее профессиональное «стекло».

Корпус 7artisans 50mm f/1.05 полностью металлический, кольцо диафрагмы работает со отчетливым шагом в целую ступень, что обычно нравится фотографам, но не очень хорошо для съемки видео. Кольцо фокусировки работает плавно и имеет прямую механическую связь с механизмом передвижения линз, у него достаточно длинный ход – порядка 110° от минимальной дистанции до бесконечности. Объектив полностью мануальный, фокусироваться нужно вручную (это достаточно несложно, если задействовать электронных ассистентов). Он очень компактен и хорошо сбалансирован по весу для беззеркальных камер.

В целом, 7artisans 50mm f/1.05 отлично подходит для портретной съемки, съемки с ограниченным освещением (ночные улицы, концерты), стрит-фотографии, повседневной съемки, творческих видео.