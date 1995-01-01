Описание

Светосильный мануальный объектив с умеренно-широким углом поля зрения. Данная версия (A010B) предназначена для APS-C формата, объектив компактнее и дешевле полнокадрового. 7artisans 35mm F1.4 хорошо подходит для художественных портретов, стрит-фотографии, а также для съемки видео. Выпускается под несколько систем.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе (анодированный алюминий), с металлическим же темно-серым байонетом (материал не уточняется, скорее всего - полированная латунь). Защиты от пыли и влаги нет. Объектив полностью мануальный, без электронных контактов, фокусировка и управление диафрагмой осуществляется только вручную. Ход кольца фокусировки – около 90°, фокусировка осуществляется всем линзоблоком, без плавающих групп, поэтому во время фокусировки передняя часть может немного выезжать вперед. Кольцо диафрагмы вращается плавно, без отсечек по ступеням – удобно для съемки видео.

По качеству изображения объектив показывает лучшие результаты, чем можно ожидать за эту цену. Для фотографии рекомендуется закрывать диафрагму на пару ступеней, если вы хотите получить резкое изображение от края до края. Для видео, где требования по разрешению не такие высокие, он хорошо показывает себя и на полностью открытой диафрагме. На f/1.4 также заметно сильное виньетирование и хроматические аберрации, при контровом свете легко ловит блики. Тем не менее, боке (размытие фона) приятное, мягкое, что важнее для художественной съемки.

7artisans 35mm f/1.4 (A010B) можно рекомендовать для любителей, а также для видеографов, которые ищут небольшой объектив с прямым механическим управлением фокусом и диафрагмой. По углу поля зрения и перспективе он относится к стандартным (50 мм), что делает его пригодным для широкого диапазона сюжетов.