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Объектив 7Artisans AF 35mm f/1.4 Fujifilm X

  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
  • AF 35mm f/1.4 Fujifilm X
Код товара:УТ-00087127
Артикул:AF35F14B-FX

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Автофокусный объектив для камер Fujifilm X. Благодаря высокой светосиле он обеспечивает сильное размытие заднего плана, а также помогает при съемке с недостаточной освещенностью. По углу поля зрения 7Artisans AF 35mm f/1.4 относится к стандартным или «нормальным» – фокусное расстояние в эквиваленте составляет 52.5 мм. Поэтому объектив не создает перспективных искажений, передавая сцены примерно таким же образом, каким их видят наши глаза.

Оптическая схема состоит из 8 элементов в 5 группах, 1 из которых выполнен из стекла со сверхнизким коэффициентом дисперсии. К сожалению, это не слишком помогает в защите от хроматических аберраций при съемке с открытой диафрагмой – хроматика будет довольно хорошо заметна. Объектив в целом достаточно резкий, но в этом плане уступает другой новинке – Viltrox AF 35mm f/1.7. Наконец, он достаточно сильно страдает от контрового света, поэтому крайне желательно всегда использовать идущую в комплекте бленду, чтобы не ловить ореолы и блики.

Корпус объектива выполнен из пластика, какие-либо органы управления, за исключением кольца ручной фокусировки, на нем отсутствуют – все делается через камеру. Для обновления прошивки сбоку у основания объектива предусмотрен USB-C порт, закрытый силиконовой заглушкой.

В целом, это очень компактный, легкий, светосильный и доступный объектив. Его основным конкурентом является Viltrox AF 35mm f/1.7 XF, который чуть темнее и немного дороже, но выигрывает по резкости.

Характеристики

  • Байонет: Fujifilm X
  • Фокусное расстояние: 35 мм
  • Относительное отверстие: 1:1.4
  • Минимальная диафрагма: 1:16
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.35 м
  • Угол поля зрения: 43.5°
  • Конструкция объектива: 8 элементов в 5 группах
  • Диаметр светофильтра: 62 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 7
  • Вес: 184 г
  • Размеры: 68 х 49 мм
  • Дата анонса: апрель 2025 г
  • Комплектация: крышки передняя и задняя, бленда
  • Страна производства: Китай