Автофокусный объектив для камер Fujifilm X. Благодаря высокой светосиле он обеспечивает сильное размытие заднего плана, а также помогает при съемке с недостаточной освещенностью. По углу поля зрения 7Artisans AF 35mm f/1.4 относится к стандартным или «нормальным» – фокусное расстояние в эквиваленте составляет 52.5 мм. Поэтому объектив не создает перспективных искажений, передавая сцены примерно таким же образом, каким их видят наши глаза.

Оптическая схема состоит из 8 элементов в 5 группах, 1 из которых выполнен из стекла со сверхнизким коэффициентом дисперсии. К сожалению, это не слишком помогает в защите от хроматических аберраций при съемке с открытой диафрагмой – хроматика будет довольно хорошо заметна. Объектив в целом достаточно резкий, но в этом плане уступает другой новинке – Viltrox AF 35mm f/1.7. Наконец, он достаточно сильно страдает от контрового света, поэтому крайне желательно всегда использовать идущую в комплекте бленду, чтобы не ловить ореолы и блики.

Корпус объектива выполнен из пластика, какие-либо органы управления, за исключением кольца ручной фокусировки, на нем отсутствуют – все делается через камеру. Для обновления прошивки сбоку у основания объектива предусмотрен USB-C порт, закрытый силиконовой заглушкой.

В целом, это очень компактный, легкий, светосильный и доступный объектив. Его основным конкурентом является Viltrox AF 35mm f/1.7 XF, который чуть темнее и немного дороже, но выигрывает по резкости.

Характеристики