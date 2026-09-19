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Объектив 7Artisans 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-) (б/у)

  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
  • 35mm f/1.4 MFT (состояние 5-)
Код товара:УТ-00097483
Артикул:б/у-МСК 2026-09-19/Ф02-2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
S/n: -
Комплектация: Объектив, крышки, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.