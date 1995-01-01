Мануальный полнокадровый объектив для беззеркальных камер различных систем. 7artisans 35mm f/1.4 Mark III использует классическую симметричную оптическую схему («двойной объектив Гаусса»), поэтому характер его рисунка напоминает ретро-объективы из XX века: резкий по центру с угасанием по краям, плюс достаточно много аберраций, которые придают изображению собственную изюминку, художественность. Добавление специальных элементов (низкодисперсионного и с высоким коэффициентом рефракции) помогает скорректировать часть оптических искажений.

Объектив выполнен в очень компактном, полностью металлическом корпусе. Кольцо фокусировки имеет длинный ход (около 180°), что облегчает точное наведение. Кольцо диафрагмы может работать в 2 режимах – как с отсечками, так и без них, плавно – удобно и для фотографирования, и для съемки видео. Переключатель-ползунок располагается на корпусе. Большая часть маркировок нанесена с лазерной гравировкой, что обеспечивает защиту от истирания со временем. Линзы покрыты многослойным просветляющим покрытием для защиты от бликов и ореолов при съемке с контровым светом.

7artisans 35mm f/1.4 Mark III хорошо подходит для ростовых портретов, портретов в окружении, тревел- и стрит-фотографии, творческой видеосъемки и многих других сюжетов. Он обладает широким углом обзора (63°), но при этом в дело еще не вступают перспективные искажения, свойственные объективам 28 мм, 24 мм и шире. Благодаря высокой светосиле вы можете эффективно управлять глубиной резкости, создавая акценты на определенных объектах. Он достаточно компактный и легкий для повседневного ношения, к тому же доступный по цене – отличный выбор из оптики с классической оптической схемой и ретро-рисунком.

Характеристики