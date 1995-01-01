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Объектив 7Artisans 35mm f/1.4 Mark III Sony FE (уцененный)

  • 35mm f/1.4 Mark III Sony FE
  • 35mm f/1.4 Mark III Sony FE
  • 35mm f/1.4 Mark III Sony FE
  • 35mm f/1.4 Mark III Sony FE
  • 35mm f/1.4 Mark III Sony FE
  • 35mm f/1.4 Mark III Sony FE
  • 35mm f/1.4 Mark III Sony FE
  • 35mm f/1.4 Mark III Sony FE
  • 35mm f/1.4 Mark III Sony FE
  • 35mm f/1.4 Mark III Sony FE
  • 35mm f/1.4 Mark III Sony FE
Код товара:УТ-00093180
Артикул:35F14B-E (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Мануальный полнокадровый объектив для беззеркальных камер различных систем. 7artisans 35mm f/1.4 Mark III использует классическую симметричную оптическую схему («двойной объектив Гаусса»), поэтому характер его рисунка напоминает ретро-объективы из XX века: резкий по центру с угасанием по краям, плюс достаточно много аберраций, которые придают изображению собственную изюминку, художественность. Добавление специальных элементов (низкодисперсионного и с высоким коэффициентом рефракции) помогает скорректировать часть оптических искажений.

Объектив выполнен в очень компактном, полностью металлическом корпусе. Кольцо фокусировки имеет длинный ход (около 180°), что облегчает точное наведение. Кольцо диафрагмы может работать в 2 режимах – как с отсечками, так и без них, плавно – удобно и для фотографирования, и для съемки видео. Переключатель-ползунок располагается на корпусе. Большая часть маркировок нанесена с лазерной гравировкой, что обеспечивает защиту от истирания со временем. Линзы покрыты многослойным просветляющим покрытием для защиты от бликов и ореолов при съемке с контровым светом.

7artisans 35mm f/1.4 Mark III хорошо подходит для ростовых портретов, портретов в окружении, тревел- и стрит-фотографии, творческой видеосъемки и многих других сюжетов. Он обладает широким углом обзора (63°), но при этом в дело еще не вступают перспективные искажения, свойственные объективам 28 мм, 24 мм и шире. Благодаря высокой светосиле вы можете эффективно управлять глубиной резкости, создавая акценты на определенных объектах. Он достаточно компактный и легкий для повседневного ношения, к тому же доступный по цене – отличный выбор из оптики с классической оптической схемой и ретро-рисунком.

Характеристики

  • Байонет: Sony E (35 мм)
  • Фокусное расстояние: 35 мм
  • Относительное отверстие: 1:1.4
  • Минимальная диафрагма: 1:16
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м
  • Угол поля зрения: 63°
  • Конструкция объектива: 7 элементов в 5 группах, из них 1 со сверхнизкой дисперсией (ED) и 1 с высоким коэффициентом рефракции (HR)
  • Диаметр светофильтра: 52 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 10
  • Физические характеристики
    • Вес: 274 г
    • Размеры: 63 х 50 мм
  • Прочие особенности
    • Особые характеристики: мануальный, без чипа
    • Комплектация: крышки передняя и задняя, документация
  • Страна производства: Китай