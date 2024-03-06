Объектив 7artisans 35mm f/1.2 Mark II MFT Mount (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073840
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-06/01
Причина уценки:
без характерных следов эксплуатации
18 000 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138840
Тип
Объектив
Байонет
MFT Mount
Фокусное расстояние
35
Автофокус
Нет
Вес товара, г
218
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без характерных следов эксплуатации
s\n: 709532
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, коробка
Гарантия 90 дней.
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