Объектив 7artisans 35mm f/1.2 Mark II MFT Mount (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073840 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-06/01

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Задать вопрос Причина уценки: без характерных следов эксплуатации ​ 18 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138840 Тип

Объектив

Байонет

MFT Mount

Фокусное расстояние

35

Автофокус

Нет

Вес товара, г

218 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без характерных следов эксплуатации ​

s

: 709532

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, коробка

Гарантия 90 дней.

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