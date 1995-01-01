7Artisans 18mm f/5.6 – полнокадровый сверхширокоугольный объектив для беззеркальных камер, выпускается под несколько систем. Объектив полностью мануальный: управление фокусом ручное, а диафрагма фиксирована в положении f/5.6. Попасть фокусом даже вручную довольно просто благодаря большой глубине резкости (используйте фокус-пикинг для лучших результатов), а сверхширокий угол отлично подходит для пейзажей, уличной фотографии и повседневной (casual) фотографии. Объектив также может быть интересен для съемки видео.

Оптически объектив далек от идеального, как и почти все «блинчики» – форм-фактор не позволяет установить внутрь слишком много линз, чтобы исправить все аберрации. В целом, объектив ведет себя приблизительно как вся ретро-оптика: хорошая резкость по центру, размытые края. Дисторсия достаточно незначительная, хроматических аберраций тоже немного, при ярком контровом свете можно поймать много бликов.

Главные преимущества – это, конечно, цена и компактность. 7Artisans 18mm f/5.6 не бьет по карману, камера с таким объективом весит совсем немного, или вы можете просто положить этого малыша в карман, чтобы иметь под рукой, когда вам захочется снять что-либо очень широко. На наш взгляд, это отличный fun-объектив для полнокадровых камер (на APS-C кроп можно найти варианты поинтереснее).

Характеристики