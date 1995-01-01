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Объектив 7Artisans 18mm f/5.6 Nikon Z

  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
  • 18mm f/5.6 Nikon Z
Код товара:УТ-00082338
Артикул:18F56B-Z

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

7Artisans 18mm f/5.6 – полнокадровый сверхширокоугольный объектив для беззеркальных камер, выпускается под несколько систем. Объектив полностью мануальный: управление фокусом ручное, а диафрагма фиксирована в положении f/5.6. Попасть фокусом даже вручную довольно просто благодаря большой глубине резкости (используйте фокус-пикинг для лучших результатов), а сверхширокий угол отлично подходит для пейзажей, уличной фотографии и повседневной (casual) фотографии. Объектив также может быть интересен для съемки видео.

Оптически объектив далек от идеального, как и почти все «блинчики» – форм-фактор не позволяет установить внутрь слишком много линз, чтобы исправить все аберрации. В целом, объектив ведет себя приблизительно как вся ретро-оптика: хорошая резкость по центру, размытые края. Дисторсия достаточно незначительная, хроматических аберраций тоже немного, при ярком контровом свете можно поймать много бликов.

Главные преимущества – это, конечно, цена и компактность. 7Artisans 18mm f/5.6 не бьет по карману, камера с таким объективом весит совсем немного, или вы можете просто положить этого малыша в карман, чтобы иметь под рукой, когда вам захочется снять что-либо очень широко. На наш взгляд, это отличный fun-объектив для полнокадровых камер (на APS-C кроп можно найти варианты поинтереснее).

Характеристики

  • Байонет: Nikon Z
  • Фокусное расстояние: 18 мм
  • Относительное отверстие: 1:5.6
  • Минимальная диафрагма: 1:5.6 (не изменяется)
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м
  • Угол поля зрения: 98.7°
  • Конструкция объектива: 7 элементов в 5 группах, из них 2 асферических и 1 со сверхнизкой дисперсией (ED)
  • Диаметр светофильтра: 49 мм
  • Число лепестков диафрагмы: безлепестковая круглая диафрагма
  • Вес: 146 г
  • Размеры: 66 х 29 мм
  • Особые характеристики: металлический корпус
  • Комплектация: крышки передняя и задняя, тканевый чехол
  • Страна производства: Китай