Описание

Сверхширокоугольный полнокадровый объектив доступной ценовой категории, обладающий на удивление высоким качеством изображения. Угол зрения 114° обеспечивает захватывающую перспективу для съемки самых разных сюжетов: от репортажа до пейзажей и архитектуры. Объектив также хорошо подходит для записи видеоблога в стиле селфи: вам достаточно просто вытянуть руку, чтобы поместиться в кадре не слишком крупно.

Благодаря применению достаточно сложной оптической схемы (13 элементов в 9 группах) с большим количеством специальных элементов 7Artisans 15mm f/4 удается обеспечить высокую резкость: по центру кадра и рядом с ним – прямо от f/4, края изображения «подтягиваются» при диафрагмировании до примерно f/8 - f/11. Благодаря использованию асферических элементов, объектив обладает почти нулевой дисторсией (едва заметна и легко доводится до полного 0 в редакторах), а 3 низкодисперсионных элемента обеспечивают низкий уровень хроматических аберраций. У объектива также хорошо исправлена кома. О характеристике боке говорить не приходится, так как сверхширокоугольный объектив со светосилой F4 и минимальной дистанцией фокусировки 0.4 м обладает очень большой глубиной резкости. Это, кстати, облегчает фокусировку, которая здесь ручная: объектив полностью мануальный, не имеет встроенного чипа.

7Artisans 15mm f/4 выполнен в полностью металлическом корпусе, но без защиты от пыли и влаги. Бленда съемная, что облегчает использование светофильтров. Кольцо фокусировки имеет достаточно длинный ход (около 120°), что позволяет наводить фокус плавно и точно. Кольцо диафрагмы вращается с четкими отсечками по 1 полной ступени.

7Artisans 15mm f/4 – интересный объектив, один из самых доступных из числа сверхширокоугольных и полнокадровых. По качеству изображения, к примеру, он превосходит своего ближайшего конкурента Laowa 14mm 4.0 FF RL Zero-D. Объектив отлично подходит для самых разных сюжетов, требующих широкого поля зрения: для съемки видео, репортажа, пейзажа, архитектуры, интерьеров, астрофотографии.