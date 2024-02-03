Объектив 7artisans 12mm f/2.8 II Canon EF-M (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073158
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-03/02
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации.
12 000 ₽
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138158
Тип объектива
сверхширокоугольный (рыбий глаз)
Байонет
Canon EF-M
Фокусное расстояние
12 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации.
# 31312
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, документация, коробка, гар.талон до 15.05.2024
Гарантия от 14 до 90 дней.
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