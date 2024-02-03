Объектив 7artisans 12mm f/2.8 II Canon EF-M (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073158 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-02-03/02

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные следы эксплуатации. 12 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138158 Тип объектива

сверхширокоугольный (рыбий глаз)

Байонет

Canon EF-M

Фокусное расстояние

12 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации.

# 31312

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, документация, коробка, гар.талон до 15.05.2024

Гарантия от 14 до 90 дней.

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