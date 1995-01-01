Cверхширокоугольный мануальный объектив для беззеркальных камер формата APS-C. Выпускается для систем Sony E, Fujifilm X, Nikon Z и Micro 4/3. Очень компактная конструкция делает его отличным выбором для повседневного ношения, он хорошо подходит для пейзажей, съемки архитектуры и интерьеров, уличной фотографии и других сюжетов. Оптическая конструкция достаточно простая: 9 линз в 7 группах, без использования специальных элементов, поэтому на открытой диафрагме рисунок за пределами центрального круга изображения будет мягким, добить резкости от края до края здесь не получится даже при закрытии до f/11.

К положительным моментам стоит отнести хорошую резкость в центре, исправленную геометрию (дисторсии нет, все линии получаются прямыми), низкий уровень хроматических аберраций, возможность снимать с небольшой дистанции, от 0.2 м. Диафрагма у этой модели работает с отсечками («кликами») по полной ступени, на корпусе нанесена шкала дистанций с цветными метакми для гиперфокальной фокусировки на f/11, f/16 и f/22. 5 лепестков при съемке в закрытом положении создают красивые 10-лучевые звезды от ярких источников света в кадре. При съемке против яркого света объектив частенько ловит сильные блики и ореолы.

Объектив полностью мануальный, это означает, что фокусироваться придется вручную, но, если прикрыть диафрагму примерно до f/8, промазать будет сложно – глубина резкости очень высока. Спереди предусмотрена резьба для светофильтров 37 мм, однако обратите внимание, что на APS-C формате установка большинства фильтров будет вызывать механическое виньетирование в углах изображения (черные края).

В целом 7Artisans 10mm f/3.5 можно назвать fun-объективом. Недорогой, очень компактный, достаточно светлый, с очень широким полем зрения (108°). Он отлично подойдет для повседневной (casual) съемки, уличной фотографии, записи творческих видео, блога и тому подобных сюжетов. Ждать от него технически совершенного изображения не стоит, но снимать с ним интересно.

Характеристики