Описание

Sony 70-200mm f/2.8 G SSM II (SAL-70200G2) - телеобъектив профессионального уровня. Высокая светосила, быстрый фокусировочный мотор SSM, просветляющее покрытие Nano AR и самые качественные линзы.

35мм полнокадровая съемка

Этот полнокадровый телеобъектив с зумом на 35 мм подходит к камерам с байонетом А и байонетом E Sony благодаря совместимым адаптерным кольцам от Sony и позволяет создавать невероятно контрастные и четкие изображения высочайшего качества.

Постоянное максимальное значение диафрагмы F2.8

Благодаря возможности снимать при постоянной диафрагме F2.8 на всем диапазоне фокусных расстояний 70–200 мм, вы всегда сможете создавать четкие, контролируемые изображения. При максимальном приближении вы можете понизить значение ISO и увеличить скорость затвора, таким образом вы сможете заснять каждый момент действия, не переживая о размытости снимков и лишних шумах.

Линза из стекла со сверхнизкой дисперсией

Объективы, выполненные из обычного оптического стекла встречаются с проблемой хроматической аберрации при увеличении фокусного расстояния. Стекло со сверхнизкой дисперсией позволяет ослабить этот эффект и обеспечивает наивысшее качество изображения, высокую контрастность и яркость цветов при любом фокусном расстоянии даже при открытой диафрагме.

SSM (Ультразвуковой привод)

Привод SSM — это пьезоэлектрический двигатель, который плавно и бесшумно приводит в движение автофокусировочный механизм. Привод развивает большой крутящий момент при медленном вращении, и благодаря этому мгновенно реагирует на запуск и остановку. Он невероятно тихий, поэтому автофокусировка происходит бесшумно. Объективы с приводом SSM оснащаются также позиционно-чувствительным детектором, который сразу выявляет объем вращения объектива, чем еще больше увеличивает общую точность автофокусировки.

Покрытие Nano AR

Данное покрытие объектива разработано для точного светопропускания и сокращения отрицательных эффектов: бликов, отражения и двоения. Это позволяет создавать снимки с повышенной контрастностью, четкостью и общим качеством изображения.

9-лепестковая циркулярная диафрагма

Уникальная 9-лепестковая конструкция позволяет диафрагме сохранять идеально круглую форму при любой фокусировке. Это дает возможность получать более гладкие, более естественно размытые снимки - включая художественное размытие или эффект «боке», а также позволяет контролировать глубину резкости.