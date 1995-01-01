Ручка боковая SmallRig 4416 SmallRig Arca-Type Side Handle
Код товара : УТ-00073181
Артикул : 4416
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Боковая ручка с креплением на пластины стандарта Arca Swiss хорошо подойдет для использования с L-образными площадками, имеющими «ласточкин хвост» такой же формы. Ручка выполнена из алюминиевого сплава, а накладки из силикона улучшают захват и согревают руки в холодное время года. Ручка может использоваться как под правую, так и под левую руку, а также регулируется по высоте. В врехней части расположено 4 резьбовых гнезда 1/4"-20, а также холодный башмак для аксессуаров. Сверху и снизу предусмотрены прорези для крепления нашейного или кистевого ремня. В нижней части ручки с помощью магнитов удерживается шестигранный ключ – инструмент всегда под рукой.
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Размеры: 105 х 70.5 х 68.5 мм
- Размеры упаковки: 144 х 103 х 56 мм
- Вес нетто: 204 г
- Вес брутто: 260 г
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон