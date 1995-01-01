Боковая ручка с креплением на пластины стандарта Arca Swiss хорошо подойдет для использования с L-образными площадками, имеющими «ласточкин хвост» такой же формы. Ручка выполнена из алюминиевого сплава, а накладки из силикона улучшают захват и согревают руки в холодное время года. Ручка может использоваться как под правую, так и под левую руку, а также регулируется по высоте. В врехней части расположено 4 резьбовых гнезда 1/4"-20, а также холодный башмак для аксессуаров. Сверху и снизу предусмотрены прорези для крепления нашейного или кистевого ремня. В нижней части ручки с помощью магнитов удерживается шестигранный ключ – инструмент всегда под рукой.