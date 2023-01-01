Фотоальбом 36 фото 10x15 см
Код товара : 00000017574
Артикул : C0027885
80 ₽
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Характеристики
Описание
Количество фотографий: 36
Материал страниц: пластик
Производитель: Worldwide Business Network Ltd., 47 Chancery Lane, London WC2A1RH, Great Britan/ ООО Ворлдуайд Бизнес Нетуорк , 47 Ченсери Леэйн, Лондон WC2A1RH, Великобритания
Серия: Валенсия
Срок службы или срок годности: не ограничен
Страна производитель: Китай
Тип крепления: термоклей
Условия хранения: Особых условий хранения не требует
Формат фотографии: 10х15
Тематика фотоальбома: отдых