Фотоальбомы из единого куска натуральной кожи. Фотоальбом формата 30 х 30 см, 100 страниц. Внутри фотоальбома, как и у всех фотоальбомов Florentia, классический блок. Картонные листы проложенные пергаментом. Фотография размещаются либо на уголки либо на двухсторонний скотч.