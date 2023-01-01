Фотоальбом Walther 300 фото 10х15 см MONZA
Код товара : 00000031726
Артикул : ME140
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Искусственная кожа
Материал обложки / страниц
Пластик
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
Классический
Тематика
Классика
Количество фотографий
300 фото
Описание
Наименование: Фотоальбом ME-140 300 фото 10х15
Производитель: Walther
Страна: Германия
Формат фотографий: 10x15 (10.2x15.2) см
Количество фотографий: 300 шт.
Размещение: по 3 фото на странице
Материал обложки: кожзаменитель
Цвет страниц: белый
Тип альбома: альбом с карманами
Стиль альбома: классический
Вес: 1450 гр.