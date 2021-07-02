Наглазник KPS 2CC eye cup for Canon 5D/4D/3D (б.у.состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00052717
Артикул : б/у-Н1 КС 2021-07-02
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
1 200 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 117717
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:5
Комплектация: коробка, уплотнительные резинки, переходник на Sony A.
Гарантия 14 дней.