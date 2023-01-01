Фотоальбом Hofmann 200 фото 10х15 см Memo "теннис, серфинг, чемодан"
Код товара : 00000057853
Артикул : 1812
800 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
200 фото
Описание
Наименование: Фотоальбом Hofmann 1812, 200 фото 10х15
Производитель: Hofmann
Страна: Испания
Количество фотографий: 200
2 горизонтальных фотографии на странице
Формат фотографий, см: 10x15 (10.2x15.2)
Материал обложки: ламинированный картон
Цвет страниц: белый
Тип альбома: альбом с карманами