Фотоальбом Walther 10x15 см 200 фото, MONZA
Код товара : 00000031725
Артикул : ME-138
1 990 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом для 200 фотографий формата 10х15 см в классическом стиле: обложка из кожзаменителя с золотым тиснением, белые листы с пластиковыми кармашками (по 2 на странице) и местами для подписи. Надежный книжный переплет. Цвета в ассортименте: белый, красный, синий. коричневый.
Альбомы Walther изготавливаются в Германии и обладают традиционно высоким европейским качеством - как материалов, так и работы.