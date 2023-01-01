Фотоальбом Henzo 10х15см 24 фото Back to nature
Код товара : УТ-00005006
Артикул : 1963500
290 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Материал обложки / страниц
Пластик
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Описание
Миниальбом на 24 фотографии формата 10х15 см с изображениями на тему природы.