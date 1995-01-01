37 магазин сети!

📸 Огромный ассортимент техники в наличии. Не только камеры и объективы. Штативы, рюкзаки, карты памяти, фильтры, свет, микрофоны, сумки и аксессуары. От базовых решений до редких и профессиональных инструментов. То, что в других местах предлагают “под заказ”, у нас уже стоит на полках.

🔥 Только оригинальная техника. Только официальные поставки. Только нормальная гарантия и прозрачные условия.

И самое важное: за нашими камерами стоит не абстрактный “сервисный отдел”, а Foto-one — собственный и единственный официальный сервисный центр такого уровня в стране.

Это значит: 🛠 оригинальные запчасти 🛠 сертифицированные инженеры 🛠 профессиональное оборудование 🛠 реальная техническая поддержка после покупки.

В новом магазине можно:

• сдать технику в ремонт

• бесплатно почистить матрицу

• бесплатно обновить прошивку камеры

• выгодно обменять технику по Trade-in

• или просто продать свою камеру нам.



И да, мы действительно делаем это удобно. Без бесконечных “оставьте заявку”. Без непонимающих консультантов. Без ощущения, что вам делают одолжение.

Потому что Яркий — это про сервис. Настоящий. Человеческий. Профессиональный.

И главное в нашем магазине — люди.

У нас работают не случайные продавцы. А эксперты с многолетним опытом в фотоиндустрии. Люди, которые понимают разницу между камерами не по ценнику, а по реальным задачам. Которые знают, как ведёт себя техника в работе, на съёмках, в студии, на репортаже и в путешествиях.

Мы правда постарались сделать место, где фотографам будет хорошо. Место, где можно прийти “просто посмотреть”, а уйти с ощущением: “Наконец-то нормальный фотомагазин”.

📍 Тюмень, Комсомольская 75 🕘 Каждый день с 9:00 до 21:00

Телефон: +7 (3452) 51-44-40

Добро пожаловать в "Яркий фотомаркет"!