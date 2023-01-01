Не отказывай себе в покупках! Воспользуйся акциями «Рассрочка 0-0-12», «Рассрочка 0-0-18» и «Рассрочка 0-0-24».

Как оформить рассрочку? Добавьте в корзину товар, участвующий в акции; Оформите покупку в рассрочку на сайте* или в магазине**

Места проведения акции: Интернет-магазин www.yarkiy.ru, профессиональный фотоцентр Foto-one, все розничные магазины компании "Яркий фотомаркет", кроме магазинов расположенных в ГМ Окей.

Ограничения: Акция действует только для физических лиц;

В Акции участвуют товары, имеющиеся в продаже;

Сроки проведения акции могут быть изменены;

Акция не суммируется с любыми другими акциями и специальными предложениями. Обращаем внимание, что рассрочка оформляется по полной розничной стоимости товара!

*На сайте (бесплатная доставка по РФ): Добавьте товар (основной товар и аксессуар) участвующий в акции "рассрочка" в корзину; Выберите форму оплаты "Рассрочка / Кредит"; Заполните заявку в Банк по ссылке, которую Вам отправит менеджер магазина; В случае положительного решения Банка, подписываете договор; Далее товар отгружается в выбранный Вами пункт самовывоза в Вашем городе. Банки, участвующие в акции: "Всегда.Да" HomeCreditBank - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 200 000 р.

"Всегда.Да" МТС Банк - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 300 000 р.

"Всегда.Да" "Почта Банк" - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 300 000 р.

"Почта Банк" - 0-0-12, 0-0-18 и 0-0-24 / лимит: 3 000 - 300 000 р.

"СБЕР БАНК" - 0-0-12, 0-0-18 и 0-0-24 / лимит: 3 000 р. - 1 000 000 р.

"Тинькофф Банк" - 0-0-6, 0-0-12 / лимит: 3 000 р. - 500 000 р.

**В розничных магазинах (самовывоз): Выберите товар (основной товар и аксессуар); Оформите заявку: Добавьте товар в корзину на сайте с формой оплаты "Рассрочка / Кредит";

Или обратитесь (можно по телефону) в розничный магазин, в котором собираетесь оформить покупку в кредит. Сотрудник магазина возьмёт у Вас контактные данные и оформит заявку в Банк; В случае положительного решения Банка, Вы подписываете кредитный договор и забираете свою покупку. Банки, участвующие в акции: "Всегда.Да" HomeCreditBank - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 300 000 р.

"Всегда.Да" МТС Банк - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 500 000 р.

"Всегда.Да" "Почта Банк" - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 300 000 р.

"СБЕР БАНК" - 0-0-12, 0-0-18 и 0-0-24 / лимит: 3 000 р. - 1 000 000 р.

"Тинькофф Банк" - 0-0-6, 0-0-12 / лимит: 3 000 р. - 500 000 р.