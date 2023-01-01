Не отказывай себе в покупках! Воспользуйся акциями «Рассрочка 0-0-12», «Рассрочка 0-0-18» и «Рассрочка 0-0-24».

Как оформить рассрочку? Положите в корзину "основной товар", участвующий в акции; Добавьте в корзину "дополнительные товары" на сумму не менее 15% от стоимости основного товара, если желаете оформить рассрочку по программам 0-0-18 или 0-0-24; По программе 0-0-12 добавлять доп.товары к заказу не нужно. Оформите покупку в рассрочку на сайте* или в магазине**

Товар (основной товар), участвующий в акции: "фото и видеокамеры", за исключением картриджей и аксессуаров для моментальных камер;

"объективы", за исключением товаров из подраздела "адаптеры и переходные кольца";

"вспышки", за исключением товаров из подраздела "аксессуары для вспышек";

"оптические приборы";

"импульсный свет" и "постоянный свет" из раздела "осветительное оборудование";

"фотопринтеры" из раздела "электроника";

Бывшая в употреблении техника, кроме товаров принятых на комиссию (Пленочные фотоаппараты, Цифровые фотоаппараты, Объективы, Видеокамеры, Вспышки).

Дополнительный товар (для программ 0-0-18 и 0-0-24): все остальные товары из нашего ассортимента.

Места проведения акции: Интернет-магазин www.yarkiy.ru, профессиональный фотоцентр Foto-one, все розничные магазины компании "Яркий фотомаркет", кроме магазинов расположенных в ГМ Окей.

Ограничения: В акции не участвуют товары с символом @ в артикуле.

Акция действует только для физических лиц;

В Акции участвуют товары, имеющиеся в продаже;

Сроки проведения акции могут быть изменены;

Акция не суммируется с любыми другими акциями и специальными предложениями. Обращаем внимание, что рассрочка оформляется по полной розничной стоимости товара!

*На сайте (бесплатная доставка по РФ): Добавьте товар (основной товар и аксессуар) участвующий в акции "рассрочка" в корзину; Выберите форму оплаты "Рассрочка / Кредит"; Заполните заявку в Банк по ссылке, которую Вам отправит менеджер магазина; В случае положительного решения Банка, подписываете договор; Далее товар отгружается в выбранный Вами пункт самовывоза в Вашем городе. Банки, участвующие в акции: "Всегда.Да" HomeCreditBank - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 200 000 р.

"Всегда.Да" МТС Банк - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 300 000 р.

"Всегда.Да" "Почта Банк" - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 300 000 р.

"Почта Банк" - 0-0-12, 0-0-18 и 0-0-24 / лимит: 3 000 - 300 000 р.

"СБЕР БАНК" - 0-0-12, 0-0-18 и 0-0-24 / лимит: 3 000 р. - 1 000 000 р.

"Тинькофф Банк" - 0-0-6, 0-0-12 / лимит: 3 000 р. - 500 000 р.

**В розничных магазинах (самовывоз): Выберите товар (основной товар и аксессуар); Оформите заявку: Добавьте товар в корзину на сайте с формой оплаты "Рассрочка / Кредит";

Или обратитесь (можно по телефону) в розничный магазин, в котором собираетесь оформить покупку в кредит. Сотрудник магазина возьмёт у Вас контактные данные и оформит заявку в Банк; В случае положительного решения Банка, Вы подписываете кредитный договор и забираете свою покупку. Банки, участвующие в акции: "Всегда.Да" HomeCreditBank - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 300 000 р.

"Всегда.Да" МТС Банк - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 500 000 р.

"Всегда.Да" "Почта Банк" - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 300 000 р.

"Всегда.Да" КредитЕвропаБанк - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 500 000 р.

"СБЕР БАНК" - 0-0-12, 0-0-18, 0-0-24 / лимит: 3 000 р. - 300 000 р.

"Тинькофф Банк" - 0-0-6, 0-0-12 / лимит: 3 000 р. - 500 000 р.

Если Банк отказал в оформлении рассрочки, можете попробовать оформить заявку на выдачу кредита.

Организатор акции "рассрочка" предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. На дополнительные услуги банка скидка не предоставляется. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Данное предложение не является публичной офертой.

Ждём вас за покупками!