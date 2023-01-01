Рассрочка
Не отказывай себе в покупках!
Воспользуйся акциями «Рассрочка 0-0-12», «Рассрочка 0-0-18» и «Рассрочка 0-0-24».
Как оформить рассрочку?
- Положите в корзину "основной товар", участвующий в акции;
- Добавьте в корзину "дополнительные товары" на сумму не менее 15% от стоимости основного товара, если желаете оформить рассрочку по программам 0-0-18 или 0-0-24; По программе 0-0-12 добавлять доп.товары к заказу не нужно.
- Оформите покупку в рассрочку на сайте* или в магазине**
Товар (основной товар), участвующий в акции:
- "фото и видеокамеры", за исключением картриджей и аксессуаров для моментальных камер;
- "объективы", за исключением товаров из подраздела "адаптеры и переходные кольца";
- "вспышки", за исключением товаров из подраздела "аксессуары для вспышек";
- "оптические приборы";
- "импульсный свет" и "постоянный свет" из раздела "осветительное оборудование";
- "фотопринтеры" из раздела "электроника";
- Бывшая в употреблении техника, кроме товаров принятых на комиссию (Пленочные фотоаппараты, Цифровые фотоаппараты, Объективы, Видеокамеры, Вспышки).
- все остальные товары из нашего ассортимента.
Дополнительный товар (для программ 0-0-18 и 0-0-24):
Места проведения акции:
- Интернет-магазин www.yarkiy.ru, профессиональный фотоцентр Foto-one, все розничные магазины компании "Яркий фотомаркет", кроме магазинов расположенных в ГМ Окей.
Ограничения:
- В акции не участвуют товары с символом @ в артикуле.
- Акция действует только для физических лиц;
- В Акции участвуют товары, имеющиеся в продаже;
- Сроки проведения акции могут быть изменены;
- Акция не суммируется с любыми другими акциями и специальными предложениями.
Обращаем внимание, что рассрочка оформляется по полной розничной стоимости товара!
*На сайте (бесплатная доставка по РФ):
- Добавьте товар (основной товар и аксессуар) участвующий в акции "рассрочка" в корзину;
- Выберите форму оплаты "Рассрочка / Кредит";
- Заполните заявку в Банк по ссылке, которую Вам отправит менеджер магазина;
- В случае положительного решения Банка, подписываете договор;
- Далее товар отгружается в выбранный Вами пункт самовывоза в Вашем городе.
- "Всегда.Да" HomeCreditBank - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 200 000 р.
- "Всегда.Да" МТС Банк - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 300 000 р.
- "Всегда.Да" "Почта Банк" - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 300 000 р.
- "Почта Банк" - 0-0-12, 0-0-18 и 0-0-24 / лимит: 3 000 - 300 000 р.
- "СБЕР БАНК" - 0-0-12, 0-0-18 и 0-0-24 / лимит: 3 000 р. - 1 000 000 р.
- "Тинькофф Банк" - 0-0-6, 0-0-12 / лимит: 3 000 р. - 500 000 р.
Банки, участвующие в акции:
**В розничных магазинах (самовывоз):
- Выберите товар (основной товар и аксессуар);
- Оформите заявку:
- Добавьте товар в корзину на сайте с формой оплаты "Рассрочка / Кредит";
- Или обратитесь (можно по телефону) в розничный магазин, в котором собираетесь оформить покупку в кредит. Сотрудник магазина возьмёт у Вас контактные данные и оформит заявку в Банк;
- В случае положительного решения Банка, Вы подписываете кредитный договор и забираете свою покупку.
- "Всегда.Да" HomeCreditBank - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 300 000 р.
- "Всегда.Да" МТС Банк - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 500 000 р.
- "Всегда.Да" "Почта Банк" - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 300 000 р.
- "Всегда.Да" КредитЕвропаБанк - 0-0-12, 0-0-24 / лимит: 1 500 р. - 500 000 р.
- "СБЕР БАНК" - 0-0-12, 0-0-18, 0-0-24 / лимит: 3 000 р. - 300 000 р.
- "Тинькофф Банк" - 0-0-6, 0-0-12 / лимит: 3 000 р. - 500 000 р.
Банки, участвующие в акции:
Если Банк отказал в оформлении рассрочки, можете попробовать оформить заявку на выдачу кредита.
Организатор акции "рассрочка" предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости товара при условии, что дополнительные услуги банка не приобретаются. На дополнительные услуги банка скидка не предоставляется. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Данное предложение не является публичной офертой.
Ждём вас за покупками!