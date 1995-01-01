Яркий фотомаркет: Работа с профессиональными фотографами





Работа с профессиональными фотографами

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Условия получения «Карты фотографа»:

Вы занимаетесь коммерческой фотографией: репортажи, свадьбы, студийная съемка, выездная школьная съемка, фотосессии.

У Вас есть страницы фотографа в социальных сетях или сайт.

Вы пользуетесь фотоуслугами регулярно или периодически.





Сотрудничество на взаимовыгодных условиях

Если Вы занимаетесь коммерческой фотографией, у Вас есть страницы фотографа в социальных сетях или сайт, Вы пользуетесь фотоуслугами регулярно или периодически, то мы рады предложить Вам выгодные условия сотрудничества! Оформите в нашей компании «Карту фотографа» и пользуйтесь услугами по специальным ценам. Мы делаем все для того, чтобы наше сотрудничество было выгодным и приятным для Вас. Учитываем потребности каждого фотографа, ценим профессионализм и заботимся о качестве.







Что даёт «Карта фотографа»?

Услуги по ценам прайса для профессиональных фотографов

Скидки на все виды фотоуслуг вне прайса* – 30%

Скидки на услуги проката техники – 20% (на суточный тариф)

Снижение суммы залога на прокатную технику – от 80 до 100% (необходимый залог 20 - 0%)

Скидки на все работы сервисного центра – 20%. Скидка действует на сервисные работы и не распространяется на запасные части.

Скидка на любые товары, кроме комиссионных товаров принятых на реализацию (не суммируется с другими акциями и предложениями) – 3%

*Возможны ограничения, подробности уточняйте у Вашего менеджера.

«Карта фотографа» предоставляет специальный прайс на фотоуслуги компании «Яркий фотомаркет».

В профессиональном фотоцентре для фотографов мы предлагаем индивидуальный подход и обслуживание.

Здесь Вам уделят столько времени, сколько потребуется. Вы можете сделать бесплатные цветопробы, подобрать материалы для печати, выбрать багет, проконсультироваться с операторами фотолабораторий, специалистами по сборке фотокниг и обработке изображений. У нас отличная команда опытных профессионалов, которые с пониманием и участием отнесутся ко всем Вашим вопросам.

Ознакомиться с актуальными ценовыми предложениями Вы можете в специализированном прейскуранте по ссылке.

Почему стоит с нами сотрудничать

Компания «Яркий фотомаркет» стремится к лидерству в своей отрасли и постоянно совершенствует свои услуги. Мы зарекомендовали себя использованием профессионального оборудования, печатью на оригинальных материалах и особым подходом к каждому клиенту. Для изготовления продукции и фотопечати мы используем оборудование только всемирно известных брендов.





Как оформить "Карту фотографа"

Оформить заявку на получение «Карты фотографа» можно, отправив запрос на почтовый адрес prof@foto-one.com или воспользовавшись онлайн-формой на сайте и указав следующие данные:

ФИО;

электронная почта;

телефон;

сфера деятельности (адрес сайта и вид проводимых съемок: свадьбы, школы, дет.сады и т.п.).

Менеджер по работе с фотографами, ответит на все Ваши вопросы по будням с 10:00 до 19:00 по телефону +7 (921) 187-73-99



