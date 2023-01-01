Яркий фотомаркет: Работа с профессиональными фотографами

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Что такое «Карта фотографа»? «Карта фотографа» предоставляет специальный прайс на фотоуслуги. Получить карту можно в профессиональном фотоцентре Foto-one по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16. В профессиональном фотоцентре для фотографов мы предлагаем индивидуальное подход и обслуживание. Здесь Вам уделят столько времени, сколько потребуется. Вы можете сделать бесплатные цветопробы, подобрать материалы для печати, выбрать багет, проконсультироваться с оператором фотолаборатории, специалистам по сборке фотокниг и обработке изображений. У нас отличная команда опытных профессионалов, которые с пониманием и участием отнесутся ко всем Вашим вопросам.

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Скидки на услуги Foto-one Lab* — 30%

Скидки на все виды фотоуслуг вне прайса* — 30%

Скидки на услуги проката техники — 10%

Скидки на все работы сервисного центра — 10% * Возможны ограничения, подробности уточняйте у Ваших менеджеров.