Яркий фотомаркет: Работа с профессиональными фотографами
Работа с профессиональными фотографами
Условия получения «Карты фотографа»:
- Вы занимаетесь коммерческой фотографией: репортажи, свадьбы, студийная съемка, выездная школьная съемка, фотосессии.
- У Вас есть страницы фотографа в социальных сетях или сайт.
- Вы пользуетесь фотоуслугами регулярно или периодически.
Сотрудничество на взаимовыгодных условиях
Если Вы занимаетесь коммерческой фотографией, у Вас есть страницы фотографа в социальных сетях или сайт, Вы пользуетесь фотоуслугами регулярно или периодически, то мы рады предложить Вам выгодные условия сотрудничества! Оформите в нашей компании «Карту фотографа» и пользуйтесь услугами по специальным ценам. Мы делаем все для того, чтобы наше сотрудничество было выгодным и приятным для Вас. Учитываем потребности каждого фотографа, ценим профессионализм и заботимся о качестве.
Что даёт «Карта фотографа»?
- Услуги по ценам прайса для профессиональных фотографов
- Скидки на все виды фотоуслуг вне прайса* – 30%
- Скидки на услуги проката техники – 20% (на суточный тариф)
- Снижение суммы залога на прокатную технику – от 80 до 100% (необходимый залог 20 - 0%)
- Скидки на все работы сервисного центра – 20%. Скидка действует на сервисные работы и не распространяется на запасные части.
- Скидка на любые товары, кроме комиссионных товаров принятых на реализацию (не суммируется с другими акциями и предложениями) – 3%
*Возможны ограничения, подробности уточняйте у Вашего менеджера.
«Карта фотографа» предоставляет специальный прайс на фотоуслуги компании «Яркий фотомаркет».
В профессиональном фотоцентре для фотографов мы предлагаем индивидуальный подход и обслуживание.
Здесь Вам уделят столько времени, сколько потребуется. Вы можете сделать бесплатные цветопробы, подобрать материалы для печати, выбрать багет, проконсультироваться с операторами фотолабораторий, специалистами по сборке фотокниг и обработке изображений. У нас отличная команда опытных профессионалов, которые с пониманием и участием отнесутся ко всем Вашим вопросам.
Ознакомиться с актуальными ценовыми предложениями Вы можете в специализированном прейскуранте по ссылке.
Почему стоит с нами сотрудничать
Компания «Яркий фотомаркет» стремится к лидерству в своей отрасли и постоянно совершенствует свои услуги. Мы зарекомендовали себя использованием профессионального оборудования, печатью на оригинальных материалах и особым подходом к каждому клиенту. Для изготовления продукции и фотопечати мы используем оборудование только всемирно известных брендов.
Как оформить "Карту фотографа"
Оформить заявку на получение «Карты фотографа» можно, отправив запрос на почтовый адрес prof@foto-one.com или воспользовавшись онлайн-формой на сайте и указав следующие данные:
- ФИО;
- электронная почта;
- телефон;
- сфера деятельности (адрес сайта и вид проводимых съемок: свадьбы, школы, дет.сады и т.п.).
Менеджер по работе с фотографами, ответит на все Ваши вопросы по будням с 10:00 до 19:00 по телефону +7 (921) 187-73-99