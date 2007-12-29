Как оплатить





Покупки можно оплатить при помощи наличного или безналичного расчёта, в том числе пластиковыми картами: онлайн (прямо на сайте) или при получении товара.

Также вы можете оплатить заказ подарочной картой "Яркий фотомаркет". Большинство товаров доступно в рассрочку (условия уточняйте у консультантов).





Оплата банковской картой возможна:

В магазине (самовывоз)

Курьеру (доставка)

В пункте выдачи заказов (доставка)

На сайте (доставка)

Получить оплаченный с помощью банковской карты товар может только указанный при оформлении заказа владелец карты. При доставке товара получатель должен предъявить курьеру паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Внимание!

Уважаемые клиенты, информируем Вас о том, что при отказе от покупки при оплате заказа банковской картой, возврат производится исключительно на ту же банковскую карту, с которой была произведена оплата!

При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в интернет-магазин, их обработка полностью защищена и никто, в том числе наш интернет-магазин, не может получить персональные и банковские данные клиента.

При работе с карточными данными применяется стандарт защиты информации, разработанный международными платёжными системами Visa и MasterCard — Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), что обеспечивает безопасную обработку реквизитов Банковской карты Держателя. Применяемая технология передачи данных гарантирует безопасность по сделкам с Банковскими картами путем использования протоколов Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, и закрытых банковских сетей, имеющих высшую степень защиты.

Для защиты информации от несанкционированного доступа на этапе передачи от клиента на сервер системы ASSIST используется протокол SSL 3.0, сертификат сервера (128 bit) выдан компанией Thawte — признанным центром выдачи цифровых сертификатов. Вы можете проверить подлинность сертификата сервера.



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Покупка "Подарочной карты" и оплата товара "Подарочной картой"





При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в интернет-магазин, их обработка полностью защищена и никто, в том числе наш интернет-магазин, не может получить персональные и банковские данные клиента.

При работе с карточными данными применяется стандарт защиты информации, разработанный международными платёжными системами Visa и Mastercard - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), что обеспечивает безопасную обработку реквизитов Банковской карты Держателя. Применяемая технология передачи данных гарантирует безопасность по сделкам с Банковскими картами путем использования протоколов Transport Layer Security (TLS), Verified by Visa, Secure Code, и закрытых банковских сетей, имеющих высшую степень защиты.

В случае возврата, денежные средства возвращаются на ту же карту, с которой производилась оплата.

Оператор по переводу денежных средств - ПАО РОСБАНК (ИНН 7730060164), тел. 8 800 200 5434. Генеральная лицензия Банка России №2272 от 28.01.2015.

Платежный агрегатор (банковский платежный агент) оператора - АО "КОКК" (ИНН 7710060991), тел. 8 800 250 3556 на основании Соглашения от 29.12.2007 и Дополнительного соглашения от 31.12.2019





Возврат и обмен товара

В какие сроки Потребитель может вернуть товар надлежащего качества, приобретенный через Интернет-магазин?

Возврат и обмен товара в нашем Интернет-магазине осуществляется согласно действующему законодательству.

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение семи дней.

В каком виде можно вернуть товар?

Обмен или возврат товара надлежащего качества может быть произведен потребителем в случае, если сохранены товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.

В какие сроки производится возврат денег за товар, купленный дистанционным способом?

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования. Транспортные расходы продавца по возврату качественного товара возмещает потребитель.

Внимание!

Обращаем Ваше внимание на то, что цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком управления входят в Перечень технически сложных товаров, в отношении которых требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению только в случае обнаружения в товарах существенных недостатков.







