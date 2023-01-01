Для защиты информации от несанкционированного доступа на этапе передачи от клиента на сервер системы ASSIST используется протокол SSL 3.0, сертификат сервера (128 bit) выдан компанией Thawte — признанным центром выдачи цифровых сертификатов. Вы можете проверить подлинность сертификата сервера.

При работе с карточными данными применяется стандарт защиты информации, разработанный международными платёжными системами Visa и MasterCard — Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), что обеспечивает безопасную обработку реквизитов Банковской карты Держателя. Применяемая технология передачи данных гарантирует безопасность по сделкам с Банковскими картами путем использования протоколов Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code, и закрытых банковских сетей, имеющих высшую степень защиты.

При оплате заказа банковской картой, обработка платежа (включая ввод номера карты) происходит на защищенной странице процессинговой системы, которая прошла международную сертификацию. Это значит, что Ваши конфиденциальные данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) не поступают в интернет-магазин, их обработка полностью защищена и никто, в том числе наш интернет-магазин, не может получить персональные и банковские данные клиента.

Уважаемые клиенты, информируем Вас о том, что при отказе от покупки при оплате заказа банковской картой, возврат производится исключительно на ту же банковскую карту, с которой была произведена оплата!

Получить оплаченный с помощью банковской карты товар может только указанный при оформлении заказа владелец карты. При доставке товара получатель должен предъявить курьеру паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Возврат и обмен товара

В какие сроки Потребитель может вернуть товар надлежащего качества, приобретенный через Интернет-магазин?

Возврат и обмен товара в нашем Интернет-магазине осуществляется согласно действующему законодательству.

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение семи дней.

В каком виде можно вернуть товар?

Обмен или возврат товара надлежащего качества может быть произведен потребителем в случае, если сохранены товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.

В какие сроки производится возврат денег за товар, купленный дистанционным способом?

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования. Транспортные расходы продавца по возврату качественного товара возмещает потребитель.