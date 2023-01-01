«Яркий фотомаркет» и «Яндекс.Такси» запустили сервис экспресс-доставки!

В настоящий момент сервис действует в Санкт-Петербурге, но в ближайшее время мы планируем расширить предложение в городах: Москва, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Стоимость доставки составляет всего 500 рублей, если стоимость товара в заказе на сумму от 3 000 до 14 999 рублей. При заказе на сумму от 15 000 рублей мы доставим товар БЕСПЛАТНО всего за 2 часа!

Оформить заказ с быстрой доставкой можно на сайте "Яркий фотомаркет", выбрав при оформлении заказа способ получения "Экспресс-доставка за 2 часа".