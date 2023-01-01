Экспресс-доставка
«Яркий фотомаркет» и «Яндекс.Такси» запустили сервис экспресс-доставки!
В настоящий момент сервис действует в Санкт-Петербурге, но в ближайшее время мы планируем расширить предложение в городах: Москва, Ростов-на-Дону и Краснодар.
Стоимость доставки составляет всего 500 рублей, если стоимость товара в заказе на сумму от 3 000 до 14 999 рублей. При заказе на сумму от 15 000 рублей мы доставим товар БЕСПЛАТНО всего за 2 часа!
Оформить заказ с быстрой доставкой можно на сайте "Яркий фотомаркет", выбрав при оформлении заказа способ получения "Экспресс-доставка за 2 часа".
Условия "Экспресс-доставки":
- Предложение действует только в г. Санкт-Петербург в пределах КАД. Доставка в пригороды (г. Кудрово, г. Мурино, Парлогово и т.д.) осуществляется по согласованию с менеджером при условии технической возможности и по индивидуальной цене.
- Заказ должен быть предоплачен полностью банковской картой онлайн.
- Стоимость доставки 590 рублей для заказов от 3 000 руб. до 14 999 руб., для заказов от 15 000 рублей до 500 000 рублей - бесплатно.
- К доставке принимаются заказы размером не больше 80х50х50 см и 20 кг.
- Предложение действует только для физических лиц.
- Заказ должен быть оформлен до 18.00.
- Товары должны быть в наличии в магазинах г. Санкт-Петербурга.
*Если вы планируете купить товары в кредит или рассрочку Экспресс-доставка будет недоступна. Вы всегда можете воспользоваться обычной доставкой или оформить самовывоз из удобного магазина "Яркий фотомаркет".