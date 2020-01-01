Рассеиватель Godox RFT-09 просветный, 110 см
Белый просветный рассеиватель может использоваться как для студийной, так и для выездной съемки. Смягчает свет от солнца, вспышки, световой панели или другого источника жесткого света. В сложенном виде очень компактен и удобен для транспортировки (переносится в чехле).
- "Резервирование товара" можно оформить в любом розничном магазине, даже если его нет в наличии;
- Резервирование товара не гарантирует его наличие в магазине. Резерв считается оформленным, лишь после его подтверждения сотрудником магазина;
- Обращаем Ваше внимание! Товар резервируется для Вас на 2 рабочих дня с момента подтверждения заказа.
- Ссылка “Есть в наличии в магазинах” в карточке товара подскажет, доступен ли товар, и в каком магазине можно приобрести его в рознице.
Нет в наличии
- Доставка товара осуществляется только по рабочим дням с 10-00 до 19-00.
- Стоимость доставки 200 руб. при заказе на сумму до 1 000 рублей. При заказе на сумму от 1 000 рублей - бесплатная доставка!
- Доставка товара осуществляется в срок озвученный менеджером при подтверждения заказа.
- Стоимость и сроки доставки габаритного, тяжелого груза, а также стоимость доставки в удаленные районы оговариваются индивидуально.
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