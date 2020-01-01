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Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)
Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)
Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)
Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)
Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)
Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)
Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)
Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)
Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)
Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)
Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)
Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)

Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)

Код товара: 82995 Артикул: TS-RDF5W     Гарантия производителя 1 год

Картридер RDF5 USB 3.0 создан, чтобы работать на экстремально высоких скоростях. Он оснащён интерфейсом SuperSpeed USB 3.0 и поддерживает новое поколение карт памяти Ultra High Speed (UHS-I) SDHC/SDXC и microSDHC/SDXC. Картридер можно подключить к USB-порту любого настольного компьютера или ноутбука. Ультракомпактный RDF5 позволит делиться файлами в любой ситуации.

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590руб.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
О кредите
  1. "Резервирование товара" можно оформить в любом розничном магазине, даже если его нет в наличии;
  2. Резервирование товара не гарантирует его наличие в магазине. Резерв считается оформленным, лишь после его подтверждения сотрудником магазина;
  3. Обращаем Ваше внимание! Товар резервируется для Вас на 2 рабочих дня с момента подтверждения заказа.
  4. Ссылка “Есть в наличии в магазинах” в карточке товара подскажет, доступен ли товар, и в каком магазине можно приобрести его в рознице.

Самовывоз из магазина

Есть в наличии в 12 магазинах

  1. Доставка товара осуществляется только по рабочим дням с 10-00 до 19-00.
  2. Стоимость доставки 200 руб. при заказе на сумму до 1 000 рублей. При заказе на сумму от 1 000 рублей - бесплатная доставка!
  3. Доставка товара осуществляется в срок озвученный менеджером при подтверждения заказа.
  4. Стоимость и сроки доставки габаритного, тяжелого груза, а также стоимость доставки в удаленные районы оговариваются индивидуально.

Курьерская доставка

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Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.
Обязательно проверяйте при покупке наличие желаемых функций и характеристик.