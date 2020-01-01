Карт-ридер Transcend RDF5 USB3.0, белый (TS-RDF5W)
Картридер RDF5 USB 3.0 создан, чтобы работать на экстремально высоких скоростях. Он оснащён интерфейсом SuperSpeed USB 3.0 и поддерживает новое поколение карт памяти Ultra High Speed (UHS-I) SDHC/SDXC и microSDHC/SDXC. Картридер можно подключить к USB-порту любого настольного компьютера или ноутбука. Ультракомпактный RDF5 позволит делиться файлами в любой ситуации.
- "Резервирование товара" можно оформить в любом розничном магазине, даже если его нет в наличии;
- Резервирование товара не гарантирует его наличие в магазине. Резерв считается оформленным, лишь после его подтверждения сотрудником магазина;
- Обращаем Ваше внимание! Товар резервируется для Вас на 2 рабочих дня с момента подтверждения заказа.
- Ссылка “Есть в наличии в магазинах” в карточке товара подскажет, доступен ли товар, и в каком магазине можно приобрести его в рознице.
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Санкт-Петербург, Невский просп., 148
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Санкт-Петербург, Садовая ул., 24
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Санкт-Петербург, Типанова ул., 27/39 ТК «Космос»
- Доставка товара осуществляется только по рабочим дням с 10-00 до 19-00.
- Стоимость доставки 200 руб. при заказе на сумму до 1 000 рублей. При заказе на сумму от 1 000 рублей - бесплатная доставка!
- Доставка товара осуществляется в срок озвученный менеджером при подтверждения заказа.
- Стоимость и сроки доставки габаритного, тяжелого груза, а также стоимость доставки в удаленные районы оговариваются индивидуально.
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