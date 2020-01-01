Аккумулятор Pitatel EN-EL15 (SEB-PV515)
Литий-ионный аккумулятор, аналог оригинальной модели Nikon EN-EL15. Емкость 1900 мАч, напряжение 7 В.
Совместимые камеры: D810, D810A, D800, D800E, D750, D610, D600, D500, D7500, D7200, D7100, D7000, Nikon 1 V1.
- "Резервирование товара" можно оформить в любом розничном магазине, даже если его нет в наличии;
- Резервирование товара не гарантирует его наличие в магазине. Резерв считается оформленным, лишь после его подтверждения сотрудником магазина;
- Обращаем Ваше внимание! Товар резервируется для Вас на 2 рабочих дня с момента подтверждения заказа.
- Ссылка “Есть в наличии в магазинах” в карточке товара подскажет, доступен ли товар, и в каком магазине можно приобрести его в рознице.
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