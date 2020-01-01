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Аккумулятор Pitatel EN-EL15 (SEB-PV515)
Аккумулятор Pitatel EN-EL15 (SEB-PV515)
Аккумулятор Pitatel EN-EL15 (SEB-PV515)
Аккумулятор Pitatel EN-EL15 (SEB-PV515)
Аккумулятор Pitatel EN-EL15 (SEB-PV515)
Аккумулятор Pitatel EN-EL15 (SEB-PV515)

Аккумулятор Pitatel EN-EL15 (SEB-PV515)

Код товара: 82177 Артикул: SEB-PV515     Гарантия производителя 6 месяцев

Литий-ионный аккумулятор, аналог оригинальной модели Nikon EN-EL15. Емкость 1900 мАч, напряжение 7 В.
Совместимые камеры: D810, D810A, D800, D800E, D750, D610, D600, D500, D7500, D7200, D7100, D7000, Nikon 1 V1.

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1 750руб.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
О кредите
  1. "Резервирование товара" можно оформить в любом розничном магазине, даже если его нет в наличии;
  2. Резервирование товара не гарантирует его наличие в магазине. Резерв считается оформленным, лишь после его подтверждения сотрудником магазина;
  3. Обращаем Ваше внимание! Товар резервируется для Вас на 2 рабочих дня с момента подтверждения заказа.
  4. Ссылка “Есть в наличии в магазинах” в карточке товара подскажет, доступен ли товар, и в каком магазине можно приобрести его в рознице.

Самовывоз из магазина

Есть в наличии в 1 магазине

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Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя.
Обязательно проверяйте при покупке наличие желаемых функций и характеристик.