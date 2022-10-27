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Карта памяти Sony XQD 64Gb QDG64F, чтение 440, запись 400 Мб/c
Карта памяти Nikon XQD 64Gb 440/400Мб/с (уцененный)
16 990 ₽
Карта памяти Sony XQD 120Gb QDG120F, чтение 440, запись 400 Мб/с
Карта памяти Sony XQD 240Gb QDG240F, чтение 440, запись 400 Мб/с